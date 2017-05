Discussione: file htaccess e speed test

Perdonami, ma c'è un fatto che ti sfugge: NON puoi regolare tramite htaccess le configurazioni che riguardano le risorse che non vengono caricate dal sito su cui risiede lo htccess in questione!Per capirci lo htaccess che è salvato nella root http di apache di www.sito.it potrà regolare le impostazioni per http://www.sito.it/ga.js ma NON quelle di qualsiasi url che sia su un altro dominio, che si tratti di http://www.altrosito.it/ga.js https://ssl.google-analytics.com/ga.js ...