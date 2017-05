Discussione: Problemi MySQLI

Codice PHP:



<?php



$conn = new mysqli ( DB_HOST , DB_USERNAME , DB_PASS , DATABASE_NAME );



if ( $conn -> connect_errno ) {

hand_error ( "Errore connessione " , $conn -> connect_error );

exit; }

$query = 'SELECT nome, cognome, residenza FROM clienti WHERE residenza = ?' ;

$residenza = "brescia" ;



if( $stmt = $conn -> prepare ( $query )){



$stmt -> bind_param ( 's' , $residenza );

$stmt -> execute ();

$stmt -> store_result ();

$num_of_rows = $stmt -> num_rows ;

$stmt -> bind_result ( $nome , $cognome , $residenza );



while ( $stmt -> fetch ()) {

echo 'Nome: ' . $nome . '<br>' ;

echo 'Cognome: ' . $cognome . '<br>' ;

echo 'Residenza: ' . $residenza . '<br>' ;

}

$stmt -> free_result ();

$stmt -> close ();

}

else

{

echo "Non ho superato il controllo ..." ;

}

$conn -> close ();