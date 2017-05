Discussione: variabile presente in un file javascript presente anche negli altri

codice HTML:

$(document).ready(function() {console.log("sei in prenotazione.js")var datiFilm=JSON.parse(localStorage.getItem("f"));var datiSale=JSON.parse(localStorage.getItem("sale")); console.log("queste sono le sale: "); console.log(datiSale); console.log("queste sono i film: "); console.log(datiFilm); $("#nomefilm").append(' <option value= "-1" > '+datiFilm[recupero_id].titolo+' </option> '); //CAPIRE PERCHE NON FUNZIONA var o,cont=0,proiezioni,oggi,giorno,idFilm,igGiorno; oggi=new Date();giorno=new Date();//$("#oraPreVel")[0].options[$("#oraPreVel")[0].selectedIndex].text $.each(datiFilm,function (i,film) { o = new Option(film.titolo, film.id); $("#nomefilm").append(o); });