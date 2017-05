ho un raspberry e vorrei riuscire ad accendere un led collegato ad esso da remoto, attraverso un programmino in vb.net. Praticamente sono riuscito ad installare Apache nel raspberry e quindi lo faccio lavorare come webserver.

Ho create una paginetta php che richiama un file in python il quale mi fa quello che voglio.

Come faccio per eseguire questa pagina php con un programmino in VB senza aprire il browser?