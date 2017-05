La mia idea era di avere un pagina, protetta da username e password, che, aprendola da un ipad o un cellulare, permettesse di leggere un qrcode e memorizzare al volo chi è entrato (Una cosa molto simile a quella che vedete nel video). E' possibile realizzare un qrcode senza creare un app? Se non è possibile, quali strumenti hardware avrei bisogno eventualmente per realizzare un sistema del genere?

Dovrei adesso realizzare un sistema per il controllo degli accessi da inserire nel cantiere. Vi faccio vedere un video su youtube di cosa vorrei fare

ho realizzato un sistema per la gestione dei cantieri dove, per ogni lavorato, ho un qrcode con all'interno dei dati.

