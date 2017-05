Codice PHP:

foreach ( getDaysOfWeek () as $date ) { $current = $date == date ( "Y-m-d" ) ? "class='current'" : "" ;

echo "<td $current >" ;

$file = "Prova/Prova_ $date " . ".txt" ;

if ( file_exists ( $file )) {

$txt = file_get_contents ( $file );





print $txt ;







$fr = fopen ( $file , 'r' );

while (! feof ( $fr ))

$riga = fgets ( $fr );

echo $riga . "<br>" ;

}

fclose ( $fr );



echo "</td>" ;



}

?>

</tbody> </table>