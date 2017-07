Discussione: PYTHON valore minimo in una lista di TUPLE

codice:

import pandas as pd LIST = [ (22,35,12,"Domenica"), (23,28,12,"Lunedì") ] # crei il dataframe con i nomi di colonna (opzionale, se non servono basta omettere il parametro columns) dataframe = pd.Dataframe(LIST, columns=["n1", "n2", "n3", "Giorno"]) # calcoli la media per ogni colonna (axis=0, se usi axis=1 calcola la media per riga) mean_values = dataframe.mean(axis=0) # come bonus, se usi dataframe.describe() ti viene mostrato a schermo il riepilogo statistico dei dati contenuti nel dataframe