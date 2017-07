Windows ha eseguito una operazione non valida e sara` terminato. Se il problema persiste, si consiglia di installare Linux.

Grazie per un aiuto

From 192.168.1.10 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable

From 192.168.1.10 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

From 192.168.1.10 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

From 192.168.1.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

PING 192.168.001.077 (192.168.1.63) 56(84) bytes of data.

Purtroppo nonostante lo scanner sia installato sul giusto ip, quando provo a lanciare una scansione, dopo il primo ping all'ip giusto , cambia e mi da errore di device non trovato.

Ho dovuto però reinstallare Centos7 per un problema a grub2 , lasciando inavriata la partizione /home

ping ip sbagliato per scanner Brother MFC-8510DN

