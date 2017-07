3 Software Developer

Il candidato ideale possiede almeno 2 anni di esperienza in una delle seguente 3 aree:

1) Java programming

Web 2.0 and systems operations (Windows, Linux, Unix)

buon livello di esperienza in Java object-oriented language

2) Java: J2ee, Hibernate, javascript, jboss. Esperienza nel design e sviluppo di Oracle database e sistemi operativi (Windows e Linux)

C++: conoscenza dei principali programmi asincroni, multhireading and network (TCIP /IP socket programming)

3)C/C++ programming

Esperienza nello sviluppo di test components in C++ per mercati e provider finanziari (C++, Linux/Unix and Windows)

buon livello di esperienza in C++ object-oriented language

Caratteristiche richieste:

Laurea in Scienze informatiche o ingegneria informatica

buon inglese

Passione e curiosità per programmi e nuove tecnologie

Buona conoscenza dell'ingegneria dei sistemi Linux e Windows

Si offre contratto a tempo indeterminato

2 possiblità di sedi di lavoro: Milano o Isernia