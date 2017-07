Discussione: Campo MSSQL VARBINARY

codice: select cast (colonnaVarbinary as CHAR ) from nome_tavola

Forse ti conviene convertirlo direttamente nella query SQL che prende il dato, con qualcosa del tipo:Dove usi il comando CAST per convertire il campo binario in un char.Secondo me è il metodo più semplice, però non sono molto sicuro, io non avrei usato un campo di tipo varbinary per una stringa e quindi non ho molta esperienza in questo caso.