Discussione: PDO: Problemi con INSERT

//Inserisco i dati dei campi input in variabili $nome = $_POST [ 'nome' ]; $cognome = $_POST [ 'cognome' ]; $nascita = $_POST [ 'nascita' ]; $rif_genitore = $_POST [ 'genitore' ]; $email = $_POST [ 'email' ]; //Imposto la query $sql = "INSERT INTO tbl_anag(id_anag, nome, cognome, data_nascita, rif_genitore, email) VALUES (default, ':nome', ':cognome', ':data_nascita', ':rif_genitore', ':email')" ; //Faccio il prepare $stmt = $db -> prepare ( $sql ); $stmt -> bindValue ( ':nome' , $nome , PDO :: PARAM_STR ); $stmt -> bindValue ( ':cognome' , $cognome , PDO :: PARAM_STR ); $stmt -> bindValue ( ':data_nascita' , $nascita , PDO :: PARAM_STR ); $stmt -> bindValue ( ':rif_genitore' , $rif_genitore , PDO :: PARAM_STR ); $stmt -> bindValue ( ':email' , $email , PDO :: PARAM_STR ); $stmt -> execute ();

