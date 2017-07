Discussione: Redirect in una nuova pagina

codice:

function timer() { count=count-1; if (count <= 0) { $("#stp2").show().fadeOut(); $("#finaltimeout").hide().fadeIn(); //qui dovrei inserire il redirect ma non conosco la funzione corretta clearInterval(counter); //counter ended, do something here return; } showtime = secondsTimeSpanToHMS(count); console.log("showtime:"+showtime) document.getElementById("timer").innerHTML=showtime;//count + " secs"; // watch for spelling }