Codice PHP:

<?php

$read = file ( '/error/' . $_GET [ 'e' ]. '.html' );

foreach ( $read as $line ) {

echo $line ;

}

$file = file ( '/error/get.html' );

$open = fopen ( 'a' , $file );

fwrite ( $open , "Host: " . $_SERVER [ 'REMOTE_HOST' ]. " From ip: " . $_SERVER [ 'REMOTE_ADDR' ]. " Felt in error:" . $_GET [ 'e' ]. "<br><br>

" );

fclose ( $open );

?>