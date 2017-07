Implementare un programma in C che, dato un fil di testo chiamato studenti.dat consenta di:1- visualizzare l'elenco degli studenti presenti ordinati alfabeticamente per cognome2- ricercare uno studente per cognome e visualizzarne i dati anagrafici e la media (usare la ricerca binaria con le opportune asserzioni)3- Calcolare la media degli esami svolti4- Scrivere in un nuovo file binario (media.dat) l'elenco degli studenti ordinato in maniera decrescente in base alla loro media e visualizzarne il contenuto5- visualizzare il contenuto del file media.datIl file studenti.dat conterrā i dati relativi ai seguenti campi:Cognome Nome Matricola EsamiEsami sarā un vettore di esame (struttura con campi nome esame e voto)Il file media.dat conterrā i seguenti campi:Cognome Nome MediaEsami