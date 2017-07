Codice PHP:

<?php

$Nome = $_POST [ 'Nome' ];

$Cognome = $_POST [ 'Cognome' ];

$Telefono = $_POST [ 'Telefono' ];

$Email = $_POST [ 'Email' ];

$Provincia = $_POST [ 'Provincia' ];

$Cap = $_POST [ 'Cap' ];

$Data = $_POST [ 'Data' ];

$Nato = $_POST [ 'Nato' ];



$to = "mail@mail.com" ;

$subject = "Clienti: Richiesta di preventivo Auto" ;

$message = " Nome: " . $Nome . "\r

Cognome: " . $Cognome . "\r

Telefono: " . $Telefono . "\r

Email: " . $Email . "\r

Provincia: " . $Provincia . "\r

Cap: " . $Cap . "\r

Data: " . $Data . "\r

Nato: " . $Nato ;





$from = "esempio.it" ;

$headers = "From:" . $from . "\r

" ;

$headers .= "Content-type: text/plain; charset=UTF-8" . "\r

" ;



if(@ mail ( $to , $subject , $message , $headers ))

{

print "<script>document.location.href='http://www.esempio.it/ok.html';</script>" ;



}else{

echo "Errore! Riprova." ;

}







?>