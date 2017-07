Ciao a tutti, quanti di voi/di quelli che conoscete utilizzano sia WooCommerce che Fatture In Cloud e hanno bisogno di integrarli?

Sono entrato in contatto con questa web agency, SocialCities, e ho scoperto l'esistenza di questo loro nuovissimo plugin. Oltre a permettere la generazione automatica delle fatture per ordini in WooCommerce, questo plugin risolve il problema della mancanza del campo P.IVA e CF.