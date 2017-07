Discussione: problema errore Warning: date() expects parameter 2 to be long

Il secondo parametro di date() deve essere un timestamp, ovvero i secondi trascorsi dal 1-1-1970. Ovviamente non posso sapere che cosa ti restituisce esc_html(bla bla) ne cosa gli passi ma presumo, visto l'errore, che sia una data in formato gg-mm-aaaa o simile. Quindi prova a mettere date(get_option(...), strtotime(esc_html(...)) )

problema errore Warning: date() expects parameter 2 to be long

