codice:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script> <script> $(document).ready(function () { $('ul.nav').each(function () { // For each set of tabs, we want to keep track of // which tab is active and its associated content var $active, $content, $links = $(this).find('a'); // If the location.hash matches one of the links, use that as the active tab. // If no match is found, use the first link as the initial active tab. $active = $($links.filter('[href="' + location.hash + '"]')[0] || $links[0]); $active.parent('li').addClass('active'); $active.addClass('active'); $content = $($active[0].hash); // Hide the remaining content $links.not($active).each(function () { $(this.hash).hide(); }); // Bind the click event handler $(this).on('click', 'a', function (e) { // Make the old tab inactive. $active.parent('li').removeClass('active'); //$active.removeClass('active'); $content.hide(); // Update the variables with the new link and content $active = $(this); $content = $(this.hash); // Make the tab active. $active.parent('li').addClass('active'); $content.show(); // Prevent the anchor's default click action e.preventDefault(); }); $("#p").click(function () { $('li.active').removeClass('active').next().addCla ss('active'); }); }); </script>