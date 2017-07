Originariamente inviata da Alhazred Originariamente inviata da

Purtroppo no, un esempio con codice vorrebbe dire realizzare il carrello e riempire il post con una marea di codice.



A parole per fare una cosa fatta carina: di fianco ad ogni articolo metti un pulsante che al click attiva una funzione Javascript passandogli l'id dell'articolo, la funzione JS invia una chiamata AJAX ad uno script PHP che mette l'id in sessione.



La variabile di sessione che conterrà il carrello potresti farla così $_SESSION['carrello'][] ovvero conterrà un array in cui metterai gli id degli articoli selezionati



$_SESSION['carrello'][] = $id_articolo;