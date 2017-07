Discussione: [db2] Trovare buchi all'interno di una sequenza di char

and m.DD33_BIMES = '4'

and m.DD23_ANNO = '2015'

and m.DD10_COD_DIR = '0217307'

where r.DD33_PROGR is null

left outer join FASIADMN.FDDTBS33 as r on ascii(m.DD33_PROGR) + 1 = ascii(r.DD33_PROGR)

from FASIADMN.FDDTBS33 as m

select chr(ascii(m.DD33_PROGR) + 1) as PrimoBuco

Ho scritto questo, ma non funziona:

Non riesco a scrivere l'equivalente per lavorare sulla tabella DB2.

and m.trimestre = 4

and m.anno = 2015

and m.CodDirigente = '0217307'

where r.progressivo is null

left outer join RTP_Richiesta as r on ascii(m.progressivo) + 1 = ascii(r.progressivo)

from RTP_Richiesta as m

select top 1 char(ascii(m.progressivo) + 1) as PrimoBuco

In sql ho scritto questa query (funzionante):

voglio che la query mi torni il valore C.

Devo riuscire a trovare il primo "buco" disponibile per inserire un nuovo record.

Io ho una tabella DB2, che ha un campo di tipo testo (in particolare una lettera da A a Z).

non so se questa domanda è già stata fatta.

