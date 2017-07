Discussione: php controllo su radio button vuoto

codice:

/***************************** ESECUZIONE DELLA REGISTRAZIONE ******************************/ public function esegui_registrazione(){ // se il form e i suoi input sono stati inviati if(isset($_POST['register']) AND isset($_POST['username']) AND isset($_POST['sesso']) AND isset($_POST['email']) AND isset($_POST['pass1']) AND isset($_POST['pass2'])) { //valorizziamo alcune variabili $this->reg_username = trim($_POST['username']); $this->reg_email = trim($_POST['email']); $this->reg_sesso = trim($_POST['sesso']); $this->reg_pass = trim($_POST['pass1']); $this->reg_confirm_pass = trim($_POST['pass2']); // criptiamo la password $this->reg_crypt_pass = $this->crypt_pass($this->reg_pass); // eseguiamo la validazione degli input $valid_input = $this->check_input_registrazione(); // se sono validi if($valid_input===TRUE){ // inseriemo all'interno del database i dati $this->query_insert_registrazione(); // settiamo il messaggio di successo della registrazione $this->message_script = 10; return TRUE; } } return FALSE; } // verifica che gli input siano corretti protected function check_input_registrazione(){ if($this->empty_string($this->reg_username)){ $this->message_script = 1; return FALSE; } else if($this->empty_string($this->reg_email)){ $this->message_script = 2; return FALSE; } else if($this->empty_radio($this->reg_sesso)){ $this->message_script = 15; return FALSE; } else if($this->empty_string($this->reg_pass)){ $this->message_script = 3; return FALSE; } else if($this->reg_pass != $this->reg_confirm_pass){ $this->message_script = 4; return FALSE; } else if(!$this->is_username($this->reg_username)){ $this->message_script = 5; return FALSE; } else if(!$this->is_email($this->reg_email)){ $this->message_script = 6; return FALSE; } else if(!$this->is_secure_password($this->reg_pass)){ $this->message_script = 7; return FALSE; } else if($this->isset_username($this->reg_username)==TRUE){ $this->message_script = 8; return FALSE; } else if($this->isset_email($this->reg_email)==TRUE){ $this->message_script = 9; return FALSE; } return TRUE; } // esecuzione della query insert di registrazione protected function query_insert_registrazione(){ $query = " INSERT INTO users SET username='".mysql_real_escape_string($this->reg_username)."', pass='".mysql_real_escape_string($this->reg_crypt_pass)."', email='".mysql_real_escape_string($this->reg_email)."', sesso='".mysql_real_escape_string($this->reg_sesso)."', attivato = 0 , data_reg= NOW()"; $result = mysql_query($query) or die(mysql_error()); return mysql_insert_id(); }