Salve a tutti,il mio problema cruciale č il seguente:ho bisogno di passare un parametro contenuto in una variabile (d1) all'url che apro col metodo load nello script contenente il codice postato sotto, ma al contempo devo estrarre il contenuto di un div (dt1) e farne visualizzare il risultato in uno specifico div (div1).Ora, nel momento in cui faccio l'una (passaggio parametro d1 all'url con il ?) o l'altra operazione (estrazione contenuto dt1 con il #) tutto bene, ma non riesco a combinarle insieme (VITALE!!) .Qualcuno ci aiuta? HELP!!!$(document).ready(function(){var d1=document.getElementById('dt1').value;$("#div1").load("riepilogo.php?dt=d1 #totale"););