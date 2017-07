Mi sta capitando un problema strano: da qualche giorno a questa parte, Avira System Speedup (quel programmino ausiliario che dovrebbe aiutare nell'efficientamento del computer) non parte più (nonostante l'icona sia ancora attiva nella finestra in basso a destra) e quando tento di disinstallarlo il computer non ne rileva le dll e quindi non sa come rimuoverlo. Ho tentato dunque di reinstallarlo, come leggevo da una guida online, nel tentativo di rimuoverlo del tutto una volta completata l'installazione, ma non riesco ad installarlo nuovamente perché il processo si blocca o non sembra andare a buon fine, con l'unica differenza che, adesso, mi dice semplicemente che è impossibile avviare Avira System Speedup.