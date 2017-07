codice:

public partial class NewActivityAccount : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (Session["ActiveUserID"] != null) { lblUSerID.Text = Session["ActiveUserID"].ToString(); } else { Response.Redirect("../Login.aspx"); } a_Provincia.Enabled = false; a_Paese.Enabled = false; } protected void a_Submit_Click(object sender, EventArgs e) { string connString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; string a_UserIP = Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"]; string userLoggedID = Session["ActiveUserID"].ToString(); using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) { using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO Locale (UserId, RefererName, RefererSurname, RefererMail, RefererPhone, RefererMobilePhone, ActivityName, ActivityType, Regione, Provincia, Paese, Cap, Orario, Chiusura, Website, Phone, SmallDescription, Description, UserIP) VALUES(@UserID, @RefererName, @RefererSurname, @RefererMail, @RefererPhone, @RefererMobilePhone, @ActivityName, @ActivityType, @Regione, @Provincia, @Paese, @Cap, @Orario, @Chiusura, @Website, @Phone, @SmallDescription, @Description, @UserIP)", conn)) { cmd.Parameters.AddWithValue("@UserID", userLoggedID.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@RefererName", r_Name.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@RefererSurname", r_Surname.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@RefererMail", r_Mail.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@RefererPhone", r_Phone.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@RefererMobilePhone", r_MobilePhone.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@ActivityName", a_ActivityName.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@ActivityType", a_ActivityType.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Regione", a_Regione.SelectedItem.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Provincia", a_Provincia.SelectedValue.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Paese", a_Paese.SelectedValue.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Cap", a_Cap.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Orario", a_Orario.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Chiusura", a_Chiusura.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Website", a_Website.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Phone", a_Telefono.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@SmallDescription", a_SmallDescription.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@Description", a_Description.Text.ToString()); cmd.Parameters.AddWithValue("@UserIP", a_UserIP.ToString()); conn.Open(); int queryStatus = cmd.ExecuteNonQuery(); if (queryStatus != 0) { Response.Write("Registrazione correttamente effettuata!"); } else Response.Write("Problemi nella fase di registrazione."); } } } protected void a_Regione_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { a_Provincia.Enabled = true; string connStringRegione = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; using (SqlConnection connRegione = new SqlConnection(connStringRegione)) { using (SqlCommand cmdRegione = new SqlCommand("SELECT * FROM province WHERE idRegione=@IdRegione", connRegione)) { cmdRegione.Parameters.AddWithValue("@IdRegione", a_Regione.SelectedValue.ToString()); connRegione.Open(); a_Provincia.DataSource = cmdRegione.ExecuteReader(); a_Provincia.DataTextField = "nomeProvincia"; a_Provincia.DataValueField = "siglaProvincia"; a_Provincia.DataBind(); } } } protected void a_Provincia_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { a_Paese.Enabled = true; string connStringProvincia = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conn"].ConnectionString; using (SqlConnection connProvincia = new SqlConnection(connStringProvincia)) { using (SqlCommand cmdProvincia = new SqlCommand("SELECT * FROM comuni WHERE Provincia=@idProvincia", connProvincia)) { cmdProvincia.Parameters.AddWithValue("@idProvincia", a_Provincia.SelectedValue.ToString()); connProvincia.Open(); Response.Write(a_Provincia.SelectedValue.ToString()); a_Paese.DataSource = cmdProvincia.ExecuteReader(); a_Paese.DataTextField = "Comune"; a_Paese.DataValueField = "Comune"; a_Paese.DataBind(); } } } }