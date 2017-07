codice:

using System;using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading; namespace Trigger { class Program { static void Main(string[] args) { VAMemory vam = new VAMemory("test"); int LocalPlayer = vam.ReadByte((IntPtr)0x01608310); while (true) { int address = LocalPlayer + 0x360; Console.Write(vam.ReadByte((IntPtr)address)); //Thread.sleep(500); } } } }