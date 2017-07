In particolare ogni URL contenente risultati-ricerca/? dovrebbe essere rimandata alla pagina 404 tramite htaccess..

Buongiorno che regola htaccess devo scrivere per reindirizzare la seguente pagina ad un 404?

Powered by vBulletin® Version 4.2.1Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.