sono nuovo e sono un appassionato di php.Però in questo momento ho un problema con il mio database personale.Ho creato un form html che mi inserisce i dati in un foglio excel, il problema è andare a recuperarli.Ad esempio:Se scrivo il codice articolo vorrei che mi comparissero tutti i dati riguardanti a quel codice articolo che è salvato nel mio foglio excel, nella riga "A".Vorrei soltanto avere un esempio di codice che possa cercare in una riga da me indicata e inserire in ordine nel form i dati di quel dato inserito.Sarete disponibili ad aiutarmi?