Discussione: importare css da pagina html

ciao voglio creare ed esportare il codice css da da questa pagina con layout di pagina.html , chi puo aiutarmi per recuperare il codice css , rispettando il fomato e il colore esiste grazie in anticipo . pagina htmlla pagina č molto semplice, questala pagina htmlho provato online a trovare qualche applicazione, ma il condize riportato non ero corretto,grazie in anticipo===

index2.html

.centro {margin-left: auto;margin-right: auto;width: 80%;