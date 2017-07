codice:

try: # Python 2 import from xmlrpclib import Server except ImportError: # Python 3 import from xmlrpc.client import Server from pprint import pprint DEV_KEY = 'Inserisci qui la tua chiave' s1 = Server('http://muovi.roma.it/ws/xml/autenticazione/1') s2 = Server('http://muovi.roma.it/ws/xml/paline/7') token = s1.autenticazione.Accedi(DEV_KEY, '') res = s2.paline.Previsioni(token, '70101', 'it') pprint(res)