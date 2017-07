codice:

<%@ Page Language = "VB" %> <script runat="server"> Sub tbMessage_Change(Sender as object, E as eventargs) lblMessage.Text = "Hello" + tbMessage end sub </script> <html> <body> <%="La nostra prima pagina"%> <form runat="server"> nome: <asp:textbox id="tbMessage" ontextchanged="tbmessage_change" runat="server" /> <asp:button id="btsubmit" text="submit" runat="server" /> </form> </body> </html>