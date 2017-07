codice HTML:

<form class= "form" action= "php/ContactBox.php" method= "POST" > <p class= "nome" > <input type= "text" name= "nome" id= "nome" placeholder= "Nome (Richiesto)" required/> <label for= "nome" > </label> </p> <p class= "cognome" > <input type= "text" name= "cognome" id= "cognome" placeholder= "Cognome" /> <label for= "cognome" > </label> </p> <p class= "email" > <input type= "text" name= "email" id= "email" placeholder= "nome@esempio.it (Richiesto)" required/> <label for= "email" > </label> </p> <p class= "motivazione" > Motivazione del contatto: <select name= "dropdown" size= "1" > <option value= "Informazioni: contatti" > Informazioni </option> <option value= "Prendere Appuntamento" > Prendere Appuntamento </option> <option value= "Disdire o Spostare Appuntamento" > Disdire o Spostare Appuntamento </option> <option value= "Suggerimenti e Critiche" > Suggerimenti e Critiche </option> </select> </p> <p class= "messaggio" > <textarea name= "messaggio" placeholder= "Scrivere qui il messaggio (Richiesto)" required> </textarea> </p> </form