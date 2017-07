codice:

<% Dim sqlquery sqlquery = "select * FROM [Catalogo, Articoli] WHERE IDLinea = " & idlineadicatalogo & " AND InVendita=true" Dim RecordsetArticoli Set RecordsetArticoli = DatabaseWebStore.Execute(sqlquery) %> <%iPageSize = 5 'NUMERO RECORD PER PAGINA Set RecordsetArticoli = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RecordsetArticoli.PageSize = iPageSize RecordsetArticoli.CacheSize = iPageSize RecordsetArticoli.Open sqlquery, DatabaseWebStore, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText recCount = RecordsetArticoli.RecordCount iPageCount = RecordsetArticoli.PageCount If iPageCurrent > iPageCount Then iPageCurrent = iPageCount If iPageCurrent < 1 Then iPageCurrent = 1 If iPageCount = 0 Then Else RecordsetArticoli.AbsolutePage = iPageCurrent iRecordsShown = 0 End If %> <%If RecordsetArticoli.EOF Then%> <%Else%>