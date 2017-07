Discussione: Inserimento di JQuery

salve ragazzi, sto lavorando alla creazione di un sito web con dreamweaver e ho trovato un men¨ che mi interessa molto, solo che essendo ancora alle prime armi ho difficoltÓ a capire come posizionare i codici.

allora al momento del download del men¨, ho tre cartelle, una Css, una Js(fin qui nessun problema) Ŕ una Scss.

per quanto abbia capito, essendo completamente autodidatta, scss si riferisce a jquery, che per quanto abbia visto va comunque nel tag <script>