Discussione: Funzione sito agenzia immobiliare

Codice PHP:

function cerca_prezzo ( $nome_campo )

{

global $conn , $_REQUEST , $language_fisse , $fasciaprezzoA , $fasciaprezzoV ;

if (!isset( $_REQUEST [ '' . $nome_campo . '' ])) $valore_form = "" ; else $valore_form = $_REQUEST [ '' . $nome_campo . '' ];

if ( $_REQUEST [ 'motivazione' ] == 'AFFITTO' ) {

$fasciaprezzo = $fasciaprezzoA ;

} else {

$fasciaprezzo = $fasciaprezzoV ;

}



echo "<select name=\"" . $nome_campo . "\" class=\"ui-select\">" ;

echo "<option value=\"0\">" . $language_fisse [ 'scegli_prezzo' ]. "</option>" ;

foreach ( $fasciaprezzo AS $key => $value )

{

if ( $valore_form == $key ) $selezione = "selected" ; else $selezione = "" ;

if ( $value [ 'a' ]== 0 )

$etichetta = $language_fisse [ 'oltre' ]. " " . NUMERO ( $value [ 'da' ], 'pr' );

elseif ( $value [ 'da' ]== 1 )

$etichetta = $language_fisse [ 'fino_a' ]. " " . NUMERO ( $value [ 'a' ], 'pr' );

else

$etichetta = $language_fisse [ 'da' ]. " " . NUMERO ( $value [ 'da' ], 'pr' ). " " . $language_fisse [ 'a' ]. " " . NUMERO ( $value [ 'a' ], 'pr' );

echo "<option value=\"" . $key . "\" " . $selezione . ">" . ucfirst ( $etichetta ). "</option>" ;

}

echo "</select>" ;

}