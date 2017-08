Discussione: [a pagamento] programmatore portali web + app iOS + app Android LOMBARDIA

ricerchiamo programmatore con esperienza in grado di sviluppare portali web per nostri clienti + applicazioni iOS e Android a corredo per alcuni portali e per lo sviluppo di progetti interni per nostro conto.Requisiti richiesti- Minimo di esperienza nel web design / sviluppo, con specifiche competenze con applicazioni iOS + Android- Conoscenza wordpress e php- se possibile buona HTML5 / XHTML- conoscenza JavaScript- Capacitā di Integrare con successo i requisiti di business con elementi di design- Chiara comunicazione, collaborazione e competenze organizzative,Cosa offriamo offerta:- I salari, bonus e benefici misurati di volta in volta su progetto- Opportunitā di lavoro continuativose interessati contattatemi