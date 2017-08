Discussione: Domanda su ordinamento dati in HashSet

HashSet memorizza i dati utilizzando come chiave l'hash dell'oggetto (che, se ben costruito, sparpaglia gli oggetti per bene all'interno del range dei numeri interi)... di conseguenza, all'interno di un HashSet non ti devi aspettare (e non troverai mai, se l'hash è ben fatto) alcun ordinamento dei dati.Se hai bisogno di una collezione che mantenga un ordinamento logico, devi cambiare struttura: TreeSet, per esempio, mantiene gli oggetti ordinati secondo il loro natural order (o secondo l'ordinamento dato dal Comparator passato al suo costruttore).Se l'unico ordine di cui hai bisogno è quello di inserimento, un banale ArrayList.Ciao.