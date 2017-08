Discussione: Banner pubblicitari google

Originariamente inviata da Floky Originariamente inviata da

Ciao ragazzi, scusate se non č la sezione adatta ma non sapevo dove scrivere quindi sentitevi liberi di spostarla dove ritenete opportuno.



Da oggi ho notato che appena faccio qualche ricerca su google sul lato destro e tra i risultati mi compaiono banner pubblicitari veramente fastidiosi. Fino a ieri non c'erano. Come posso toglierli?



Ho il computer nuovo e non voglio vedermi questi banner di m***a. Non so se magari ho schiacciato involontariamente qualcosa che mi ha installato qualcosa.. non so come fare.



Please ditemi che fare.



Grazie.