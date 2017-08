Discussione: connessione mysql oop in file config.php

Codice PHP:

<?php

# definizione delle costanti per l'autenti;cazione al DBMS

define ( 'DATA_HOST' , 'xxx' );

define ( 'DATA_UTENTE' , 'xxx' );

define ( 'DATA_PASS' , 'xxx' );

define ( 'DATA_DB' , 'mioDatabase' );

# classe per l'interazione con il database

class DATA_Class {

# definizione del costruttore

public $connessione ;

public function __construct () {

# connessione al DBMS

$this -> connessione = new mysqli ( DATA_HOST , DATA_UTENTE , DATA_PASS , DATA_DB );

if ( $this -> connessione -> connect_error ) {

echo "Errore: " . $connnessione -> connect_error ;

exit;

} else {

// do nothinhg;

}

}

}