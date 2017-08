Discussione: Evitare Query Multiple

for( $dataCorrenteUnix = $dataInserimento ;( time () - $dataCorrenteUnix ) > - $secondiMeseCorrente ; $dataCorrenteUnix = strtotime ( '+1 month' , $dataCorrenteUnix )) {

//creo il tag per il mese che sto analizzando $dataCorrente = gmdate('Y-m', $dataCorrenteUnix);

//prendo il primo giorno del mese che mi servirā per la query $primoDataCorrente = "$dataCorrente-01"; $primoDataCorrenteUnix = strtotime($primoDataCorrente);

//primo giorno del mese successivo, serve per la query $primoMeseSuccessivoUnix = strtotime ('+1 month', $primoDataCorrenteUnix);

//azzero il contatore $totaleQuantita = 0;

//conto le vendite $totaleQuantita = $mysqli->query("SELECT SUM(quantita) AS totaleQuantita FROM vendite WHERE idProdotto = $idProdotto AND data > $primoDataCorrenteUnix AND data < $primoMeseSuccessivoUnix"); $totaleQuantita = mysqli_fetch_assoc($totaleQuantita); $totaleQuantita = $totaleQuantita['totaleQuantita']; if($totaleQuantita == NULL){$totaleQuantita = 0;}

$dati .= "{mese: ' $dataCorrente ', value: ' $totaleQuantita '}," ; } $dati = substr ( $dati , 0 ,- 1 ); echo $dati ;