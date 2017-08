Discussione: Creare database e popolamento con file CSV

$dbhost = "www.nomesito.it" ;

$user = 'root' ;

$psw = '' ;

$db = 'provacvs' ;



mysql_connect ( $dbhost , $user , $psw );

mysql_select_db ( $db );

$query = "LOAD DATA INFILE 'C:/Test1.cvs' INTO TABLE prova1 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLUSED BY '\"\' LINES TERMINATED BY \'

\' IGNORE 1 ROWS" ;

mysql_query ( $query );