<?php $db = new MySQL (); error_reporting ( E_ALL ); $regioni_opt = '' ; $province_opt = '' ; $comuni_opt = '' ;

// costruisco il primo select//$regioni_arr = array('Puglia','Basilicata','Molise'); // simula il risultato di una query if (!$db->Query("SELECT * FROM regioni")) echo $db->Kill();//foreach ($regioni_arr as $regione) while($regioni = $db->Row()){ $selected = (isset($_POST['regione']) && $_POST['regione'] == $regioni->id_reg) ? 'selected="selected"' : ''; $regioni_opt .= "<option value=\"$regioni->id_reg\" $selected>$regioni->nome_regione</option>

";}

if( $_POST ){ if( $_POST [ 'comune' ] != '' ) { header ( "Location: index.php?page=24&id_reg= { $_POST [ 'regione' ]} &id_provincia= { $_POST [ 'provincia' ]} &idComune= { $_POST [ 'comune' ]} &annuncio= { $_POST [ 'annuncio' ]} " ); exit(); }

if( $_POST [ 'regione' ] != '' ) { // costruisco il secondo select// $province_arr = array('Bari','Brindisi','Taranto','Lecce','Foggia'); // simula il risultato di una query

// foreach ($province_arr as $provincia) if (!$db->Query("SELECT * FROM province WHERE id_reg={$_POST['regione']}")) echo $db->Kill(); while($provincia = $db->Row()) { $selected = ($_POST['provincia'] == $provincia->id_pro) ? 'selected="selected"' : ''; $province_opt .= "<option value=\"$provincia->id_pro\" $selected>$provincia->nome_provincia</option>

"; } }

if( $_POST [ 'provincia' ] != '' ) { // costruisco il secondo select// $comuni_arr = array('Bari','Barletta','Trani','Molfetta'); // simula il risultato di una query if (!$db->Query("SELECT * FROM comuni WHERE id_pro={$_POST['provincia']}")) echo $db->Kill();

while( $comune = $db -> Row ()) { $comuni_opt .= "<option value=\" $comune -> id_com \"> $comune -> comune </option>

" ; } }} costruisci_form ( $regioni_opt , $province_opt , $comuni_opt );





function costruisci_form ( $regioni , $province , $comuni ){ ?> <form action="#" id="form1" name="form1" method="post" > <li> <label for="pass">Regioni</label> <div class="input-box" style="padding-bottom: 5px"> <select name="regione" id="regione" onchange="javascript: document.form1.submit();" class="input-text required-entry validate-password" style="width: 100%"> <option value="">-- seleziona una regione --</option> <?php echo $regioni?> </select> </div> </li> <li> <label for="pass">Provincia</label> <div class="input-box" style="padding-bottom: 5px"> <select name="provincia" id="provincia" onchange="javascript: document.form1.submit();" class="input-text required-entry validate-password" style="width: 100%"> <option value="">---</option> <?php echo $province?> </select> </div> </li> <li> <label for="pass">Comuni</label> <div class="input-box" style="padding-bottom: 5px"> <select name="comune" id="comune" onchange="javascript: document.form1.invia.disabled = (this.selectedIndex == 0) ? true : false;" class="input-text required-entry validate-password" style="width: 100%"> <option value="">---</option> <?php echo $comuni?> </select> </div> </li> <li> <label for="pass">Testo</label> <div class="input-box" style="padding-bottom: 5px"> <input type="text" name="annuncio" value="" class="input-text" style="width: 100%" maxlength="128" /> </div> </li> <li> <p> </p> <div class="input-box"> <input name="invia" type="submit" id="invia" class="button btn-cart" value="Invia" disabled="disabled" /> </div> </li> </form> <?php } ?>