Discussione: [VBScript] Cancellare un file

<%@ Language=VBScript %> <% dim fs, fs2, fs3 dim objBase, fileBase, strFileBase dim objParte, fileParte, strFileParte ' numtel=request.querystring("numtel") codice=request.querystring("codice") NumParteTW=request.querystring("NumParteTW") P=right("00000" & NumParteTW,5) n=now() strFileBase=year(n) & right("0"&month(n),2) & right("0"&day(n),2) & "_" & numtel & "_" & codice & ".txt" strFileParte="part_" & P & "_" & strFileBase ' a=Request.TotalBytes b=Request.BinaryRead(a) set BinaryStream = CreateObject("ADODB.Stream") BinaryStream.Type = 1 BinaryStream.Open BinaryStream.Write b if P="00000" then '--- file di base, nome sempre uguale BinaryStream.SaveToFile server.MapPath("/Qui/Tracks") & "/" & strFileBase , 2 BinaryStream.close set BinaryStream = nothing else '--- nome sempre diverso BinaryStream.SaveToFile server.MapPath("/Qui/Tracks") & "/" & strFileParte , 2 BinaryStream.close set BinaryStream = nothing '--- leggo da questo file (strFileParte) e scrivo su strFileBase set fs2=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set fileParte=fs2.OpenTextFile(server.MapPath("/Qui/Tracks") & "/" & strFileParte) Tutto=fileParte.ReadAll fileParte.Close set objParte=nothing ' fs2.delete (server.MapPath("/Qui/Tracks") & "/" & strFileParte),true ' non funziona set fs2=nothing '--- scrivo il contenuto di "strFileParte" alla fine del contenuto di "strFileBase" set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objBase=fs.GetFile(server.MapPath("/Qui/Tracks") & "/" & strFileBase) Set fileBase=objBase.OpenAsTextStream(8) ' con il parametro 8 aggiungo fileBase.Write(Tutto) fileBase.Close set objBase=nothing set fs=nothing '--- cancello il file che ormai non serve più NON FUNZIONA !!! Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") if fso.FileExists(server.MapPath("/Qui/Tracks/" & strFileParte) then fso.DeleteFile server.MapPath("/Qui/Tracks/" & strFileParte),true end if set fso=nothing end if %>