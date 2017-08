Originariamente inviata da Angarat Originariamente inviata da

mi rivolgo a tutti gli amanti dell'Italia in quanto unione di culture e tradizioni uniche.



come si può affermare che il TIRAMISU' non è stato creato in Veneto? Qui dalle mie parti ci stanno le nonne che vogliono usare i vecchi dimenticati forconi ed invadare quella regione - che non voglio nominare - pur di ristabilire la realtà!



Il TIRAMISU' è e sarà sempre Veneto!