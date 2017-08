Discussione: Eclipse non accetta ELSE

codice:

public class Prova7 { public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub int età = 22; if ( età >= 18 ); // Ricordati di mettere tra parentesi la condizione { System.out.println( " Sei maggiorenne " ); System.out.println( " Non sei in età da pensione " ); // con una sola istruzione si tolgono le parentesi graffe } else { System.out.println( " Non sei maggiorenne " ); System.out.println( " Non fare il furbo " ); } } }