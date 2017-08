codice:

<!DOCTYPE html> <html lang="it"> <head> <style type="text/css"> textarea { width: 98%; font-family: Arial, sans-serif; font-style: oblique; background-color: pink; border: 1px solid red; border-radius: 4px; } .centrato { text-align: center;} table { border: 1px solid blue} </style> <title>Notiziario</title> <meta charset="utf-8"> <script type="text/javascript"> var i=0; var notizie = new Array(5); notizie[0]="Hollywood accende l'albero di Natale

L'annuale cerimonia The Grove Christmas Tree Lighting, con tante star"; notizie[1]="Sumatra, si risveglia il monte Sinabung

Alcune persone sono state evacuate dai villaggi ai piedi del vulcano"; notizie[2]="Iraq: raffica attentati a Baghdad, 24 morti

Numerose le persone rimaste ferite, colpiti soprattutto i quartieri a maggioranza sciita della capitale"; notizie[3]="Sardegna, notte fuori casa per gli sfollati Nessuna traccia del disperso, 16 le vittime

Polemiche sull'allarme. Orlando e Gabrielli: \"Lanciato dodici ore prima del disastro\""; notizie[4]="Letta: \"007 non hanno violato privacy Italia\"

Informativa alla Camera sulla vicenda. \"Obama vuole mettere uno stop alla sorveglianza degli alleati\""; var q=0; var orario = new Array(5); orario[0]="09:30"; orario[1]="09:31"; orario[2]="09:32"; orario[3]="09:33"; orario[4]="09:34"; var k=0; var figure = new Array(5); figure[0]=new Image(); figure[0].src="immagini/hollywood.jpg"; figure[1]=new Image(); figure[1].src="immagini/sumatra.jpg"; figure[2]=new Image(); figure[2].src="immagini/iraq.jpg"; figure[3]=new Image(); figure[3].src="immagini/sardegna.jpg"; figure[4]=new Image(); figure[4].src="immagini/letta.jpg"; </script> </head> <body onLoad="document.getElementById('testo').value=notizie[0]; document.getElementById('numero').value=orario[0]; document.getElementById('foto').src=figure[0].src"> <h1>Notiziario</h1> <noscript>Attenzione Javascript è disabilitato. Lo scorrimento delle notizie non funziona.</noscript> <form action="javascript:void(0)" method="post" name="modulo" id="modulo" onSubmit="document.getElementById('testo').value = notizie[i]; document.getElementById('numero').value = orario[q]; document.getElementById('foto').src = figure[k].src; document.getElementById('segnaNotizie').value = i+1"> <table id="notizie"> <tr> <td> <img id="foto" src="figure[k].src"> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <textarea name="testo" id="testo" rows="5" cols="35" readonly> </textarea> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <textarea name="numero" id="numero" rows="1" cols="10" readonly> </textarea> </td> </tr> <tr> <td class="centrato"> <input id="indietro" name="indietro" type="submit" value="←indietro" onClick="i = Math.max(i-1,0); q = Math.max(q-1,0); k = Math.max(k-1,0)"> </td> <td class="centrato"> <progress id="segnaNotizie" value="1" max="5"> Scorri le notizie<!--questo messaggio si vede nei browser che non riconoscono il tag "progress" --> </progress> </td> <td class="centrato"> <input id="avanti" name="avanti" type="submit" value="avanti→" onclick="i = Math.min(i+1,4); q = Math.min(q+1,4); k = Math.min(k+1,4)"> </td> </tr> </table> </form> </body> </html>