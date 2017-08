ma io non riesco assolutamente ad arrivarci.Qualche anima pia riuscirebbe a spiegarmi i vari passi?

per quanto riguarda il caso ottimo, f(n) =1, per quanto riguarda invece il caso pessimo f(n) = 2n + 1 .Ho problemi invece con il caso medio.. il risultato dovrebbe essere questo:

public static int lastIndexOf(char g, char[] S) { int j; for (j = S.length-1; j>=0; j--) { if (S[j] == g) { return j; } return -1; }

Analizzare la complessità di questo algoritmi che prende in input un array e restituisce l'ultima occorrenza di una lettera (in questo caso la g):

Salve a tutti, sono nuova e spero di aver azzeccato la categoria. Sto studiando algoritmi e strutture dati e sono un po' in difficoltà con gli esercizi sulla complessità. Quando credo di averli capiti, poi spunta qualcosa che mi fa ricredere. Comunque, l'esercizio che vi sottopongo è questo:

[ALGORITMI] Complessità in tempo del metodo “LastIndexOf”

