Tipo di committente: Privato

Nome del referente: Gualaz

E-mail: fgualaz [AT] gmail.com

Budget: non definito - Valuto un preventivo

Luogo di lavoro: telelavoro

Risposte entro il 31/08/2017

Buongiorno, ho realizzato un sito in WP, premetto che è stata la mia prima esperienza anche se mastico un po hi HTML e PHP.Il sito online dal novembre 2016 nonostante abbi diverse visualizzazioni ha pochissime iscrizioni (gratuite) e partecipazione come commenti e like ai contenuti proposti.Sto cercando una persona con esperienza che mi aiuti in un'analisi per capire cosa non va (difficoltà di fruizione, il sito non sembra affidabile, o cosa?) e che mi aiuti con i SEO e con altre soluzioni per posizionare meglio sui motori.GrazieGualaz