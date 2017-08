Discussione: Query di ricerca

$testo = explode ( " " , $_POST [ "testo" ]);

if ( count ( $testo ) >= 2 ) {

$parola1 = $testo [ 0 ];

$parola2 = $testo [ 1 ];



$leggi = "SELECT * FROM prenotazioni

WHERE

nome LIKE '% $parola1 %' OR

nome LIKE '% $parola2 %' OR

cognome LIKE '% $parola1 %' OR

cognome LIKE '% $parola2 %'"



} else {

$leggi = "SELECT * FROM prenotazioni

WHERE

nome LIKE '% { $testo [ 0 ]} %' OR

cognome LIKE '% { $testo [ 0 ]} %'"

}