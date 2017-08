Discussione: Ciclo for e grassetto

Codice PHP:

<?php



$totalepagine = 20 ;

$paginacorrente = 19 ;



$link = "" ;



if ( $totalepagine >= 1 && $paginacorrente <= $totalepagine ) {



if ( $paginacorrente != 1 ) {

$link .= '<a href="">1</a> ' ; }

else { $link .= '1 ' ;}



$i = max ( 2 , $paginacorrente - 3 );

if ( $i > 2 )

$link .= " ... " ;



for (; $i < min ( $paginacorrente + 4 , $totalepagine ); $i ++) {

if ( $i != $paginacorrente ) {

$link .= '<a href="">' . $i . '</a> ' ;}

else { $link .= $i . ' ' ;}

}



if ( $i != $totalepagine )

$link .= " ... " ;

$link .= '<a href="">' . $totalepagine . '</a> ' ;

}



echo $link ;



?>