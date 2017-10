codice: Si progetti e si implementi in linguaggio C un’applicazione Client/Server in cui Il Client invia due caratteri ed il Server restituisce la distanza di hamming della rappresentazione binaria dei due caratteri secondo i codice ascii. Si ricorda che la distanza di Hamming tra due stringhe di ugual lunghezza è il numero di posizioni nelle quali i simboli corrispondenti sono diversi. Ad esempio dati x=’b’ e y=’g’, la codifica ascii del carattere ‘b’ in decimale è 98 in binario 01100010, la codifica ascii del carattere ‘g’ in decimale è 103 in binario 01100111. La distanza di Hamming tra 01100010 e 01100111 è 2. Si implementi un Server concorrente (tramite thread o fork) ed un client che possa essere interrotto o stoppato solo dopo avere ricevuto la risposta dal server o solo dopo un timeout di 2 minuti. La comunicazione tra Client e Server segue il protocollo seguente: 1. Il Client legge da linea di comando l’indirizzo, il numero di porta del server e si collega al Server. 2. Il Server invia al Client la stringa “OK” 3. Il Client dopo la lettura di OK, invia i due caratteri 4. Il Server invia al Client la stringa “OC” calcola la distanza e la invia al Client, se i caratteri sono entrambi ‘0’, chiude la connessione, viceversa invia OK 5. Il Client dopo la lettura di OC attende il risultato e se ha inviato due ‘0’ termina , viceversa va al passo 3

codice: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main (void) { int x, y, h; //getchar restiruisce interi ..... h = distanza di Hamming printf("Introduci due caratteri consecutivamente: "); x = getchar(); y = getchar(); //Creazione di due vettori di dimensione 8 bit int vx[8] = {0}, vy[8] = {0}; //Conversione da decimale a binario del primo carattere int i = 0; int t = x; //indice del vettore while (t > 0) { vx[i++] = t % 2; t /= 2; // t = t / 2; } //Conversione da decimale a binario del secondo carattere t = y; i = 0; while (t > 0) { vy[i++] = t % 2; t /= 2; // t = t / 2; } //Stampa il primo carattare convertito in binario printf("

Il carattere %c in decimale: %d, in binario corrisponde:

", x, x); for (i=7; i>=0; i--) printf ("%d", vx[i]); //Stampa il secondo carattare convertito in binario printf("

Il carattere %c in decimale: %d, in binario corrisponde:

", y, y); for (i=7; i>=0; i--) printf ("%d", vy[i]); //Distanza di Hamming h = 0; //contatore della distanza for (i = 0; i < 8; i++) if (vx[i] != vy[i]) h++; //Stampa la distanza di Hamming printf ("

La distanza di Hamming tra %c e %c e' : %d ", x, y, h); printf("





"); return 0; }

codice: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> /* memset() */ #include <sys/types.h> #include <sys/socket.h> #include <netinet/in.h> #include <arpa/inet.h> #include <netdb.h> #include <unistd.h> /* close() */ #define LOCAL_SERVER_PORT 4000 #define MAX_MSG 100 int main(int argc, char *argv[]) {int sd, rc, n, cliLen; struct sockaddr_in cliAddr, servAddr; char msg[MAX_MSG]; /* socket creation */ sd=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); if(sd<0) {printf("%s: cannot open socket

",argv[0]); exit(1); } /* bind local server port */ servAddr.sin_family = AF_INET; servAddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); servAddr.sin_port = htons(LOCAL_SERVER_PORT); rc = bind (sd, (struct sockaddr *) &servAddr,sizeof(servAddr)); if(rc<0) {printf("%s: cannot bind port number %d

", argv[0], LOCAL_SERVER_PORT); exit(1); } printf("%s: waiting for data on port UDP %u

", argv[0],LOCAL_SERVER_PORT); /* server infinite loop */ while(1) {/* init buffer */ memset(msg,0x0,MAX_MSG); /* receive message */ cliLen = sizeof(cliAddr); n = recvfrom(sd, msg, MAX_MSG, 0, (struct sockaddr *) &cliAddr, &cliLen); if(n<0) {printf("%s: cannot receive data

",argv[0]);continue;} /* print received message */ printf("%s: from %s:UDP%u : %s

", argv[0],inet_ntoa(cliAddr.sin_addr), ntohs(cliAddr.sin_port),msg); } /* end of server infinite loop */ return 0; }